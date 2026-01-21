Aksaray\'da Av Tüfeği Kazası: 11 Yaşındaki Hamza Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Hamza Kılıç (11), toprağa verildi. Tüfeğin tetiğine dokunduğu belirlenen kuzen B.S. (18) de tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sağlık beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da yaşayan ve birkaç gün önce yarıyıl tatili için ailesi ile anneannesinin evine gelen Hamza Kılıç'ı, komşu ziyaretinden dönen anne ve anneannesi yaralı halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Hamza'nın öldüğünü belirledi.

KUZENİ TETİĞE DOKUNMUŞ

Hamza Kılıç'ın, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S. ile birlikte av tüfeği ile oynadığı, bu sırada silahın kazara ateş aldığı tespit edildi. Hamza'nın ağabeyi ve kuzeni, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Yapılan incelemede, tetiğe kuzen B.S.'nin dokunduğu saptandı. B.S., bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Hamza Kılıç cenaze namazı sonrası belde mezarlığında defnedildi.