Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 kişi yakalandı

Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Yasin K. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında kavga çıkmıştı. Hafif ticari araçla bölgeden uzaklaşmak isteyen Yasin K'ye silahla ateş edilmişti. Daha sonra aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak isteyen Yasin K, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Aksaray 'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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