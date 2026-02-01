Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı

Aksaray\'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı
01.02.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama oldu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da bir binada doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. Binanın duvarlarının yıkıldığı patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki ardiyede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56) durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak, doğal gaz borularına kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı arayarak çağırdı. Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, buradaki doğal gaz borusuna kaynak yapmak için çalışma başlattı. Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama yaşandı. Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı patlamada ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, İtfaiye, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:59:39. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.