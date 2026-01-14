Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

14.01.2026 21:54
Aksaray'da 3 evi soyan hırsız, 90 kamera görüntüsü ile 13 km'de tespit edilip yakalandı.

Aksaray'da 3 ayrı evi soyup 750 bin lira değerinde eşya çalan hırsız, polisin 13 kilometrelik alanda 90 ayrı kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Hırsızlık olayları, Hasas, Kurtuluş ve Küçük Bölcek mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balkon ve pencere demirlerini kırarak evlere giren şahıs, 750 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini sürdü. Güvenlik kameralarından çalışmaya başlayan ekipler bölgedeki 78 güvenlik kamerası ve 12 Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları olmak üzere toplam 90 kameranın görüntülerini izledi. 13 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen kamera takibi sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Bu kez A.B. (45) isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan asayiş ekipleri, teknik ve fiziksel takip sonucu şahsın Hamidiye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ikamete yönelik operasyon düzenleyen polis şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

Şahsın bulunduğu ev ve bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda çaldığı eşyaların bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Aksaray, Olaylar, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

