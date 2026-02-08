Aksaray'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Hassas Mahallesi 6722 Sokak'ta dün kardeşi Zeki Yalvaç'ı (59) silahla vurduktan sonra kaçan Ş. Yalvaç (74), Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Öte yandan Zeki Yalvaç, Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kardeş Cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?