Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Engelli gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan Yasav'ın koluna saplanan demir çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, genci sakinleştirmeye çalışarak koluna saplanan parmaklıkları kesti.

Aksaray 'ın Güzelyurt ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerince kurtarıldı.

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