Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Aksaray\'da korkutan obruk tehlikesi! 9\'u büyük 86 obruk var
23.02.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. Uzmanlar, yeraltı sularının çekilmeye devam etmesiyle birlikte obrukların yerleşim yerlerine kadar gelebileceğini belirtiyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık artarken, obruk tehlikesi de tedirgin ediyor.

OBRUK SAYISI 100'E YAKLAŞTI

Yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. Tarımsal üretimde Türkiye'de birçok üründe ilk 10'a giren Aksaray'da 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunuyor. Eskiden yüzeye çok yakın seviyelerden çıkan yeraltı suyu ise her geçen gün daha derine iniyor.

"OBRUKLAR YERLEŞİM YERLERİNE KADAR GELİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, kuraklıkla birlikte yeraltı su kaynaklarının tam anlamıyla beslenemediğini belirtti.

Su çekilmeleriyle birlikte obruk oluşumlarının bitirilemeyeceğine vurgu yapan Aydın, alınacak önlemlerle obrukları durdurma şansı olduğunu ifade ederek, "Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır. Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor. Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar.

"CAN KAYIPLARI OLABİLİR"

Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir. Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında" dedi.

Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Aksaray, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:49:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.