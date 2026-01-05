Aksaray'da Mandıra Çöktü, Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika
Aksaray'da Mandıra Çöktü, Hayvanlar Telef Oldu

Aksaray'da Mandıra Çöktü, Hayvanlar Telef Oldu
05.01.2026 23:09
Aksaray'da yağmur nedeniyle çöken mandırada 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aksaray'da bir mandıranın çökmesi sonucu göçük altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Gündüz (55) isimli üreticinin Zafer Mahallesi'ndeki mandırası yoğun yağmur ve kar yağışı sonucu çatısında su birikmesiyle çöktü. Yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada ilk belirlemelere göre 20'ye yakın hayvan göçük altında kalarak telef oldu. Mandıranın çöktüğünü fark eden üretici kendi imkanlarıyla hayvanlara yönelik kurtarma çalışması yaparken komşuları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve beldedeki iş makineleriyle kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışması halen devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

