Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor

07.01.2026 12:26
Aksaray'da kurulacak akademi, öğretmenlerin mesleki gelişimi için eğitim merkezi olacak.

Aksaray'da açılacak Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasından görevdeki öğretmenlerle yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimine kadar birçok konuda hizmet verilecek.

Aksaray Valisi'yken son kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirilen Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, bina üzerinde yaklaşık 7 aydır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Binanın özellikle havalandırma, ısınma ve yangın sistemlerini yenilediklerini, teknolojik altyapısını onardıklarını anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Binamız öğrenci yurdu tarzında Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilmiş çok görkemli bir bina. Toplam 10 katlı ve 2 bloktan oluşuyor. İçerisinde konferans merkezleri, yemekhaneler, dinlenme salonları, derslikler, yatak odaları ve spor salonları var. Kullanılmayan binayı, öğretmenlerimizin ve öğreticilerin rahat şekilde kamu hizmeti verebileceği çok güzel bir alana dönüştürüyoruz.

Çalışmalarımız son hız devam ediyor. Ocak ayının ortası gibi inşallah çalışmalarımız bitecek. Binamız 37 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. Aksaray Üniversitemizin kampüsüne çok yakın. Ulaşım açısından çok rahat konuma sahip. Aksaray'ı eğitimde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda 1000 öğretmenimizin burada eğitime başlaması çok önemli."

"Aksaray Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'nin en büyüğü olacak"

Akademide öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanacağını, öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik eğitim programlarının uygulanacağını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Aksaray Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'nin en büyüğü olacak. Aksaray'da seminerler, konferanslar ve her türlü eğitim faaliyetleri yaparak kenti bir merkez haline, eğitim kampüsüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize yaklaşma konusunda da akademinin çok katkısı olacak. Aksaray, hızla gelişiyor. Aksaray, sanayi ve tarım şehri. Bu akademinin Aksaray'ın turizm açısından gelişimine de çok büyük katkısı olacağına inanıyorum."

Kumbuzoğlu, öğretmenlerin şehre gelmesiyle kentte farklı bir hava oluşacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Son Dakika

