Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (32) ile H.İ.T'yi (21) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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