Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

21.04.2022 14:53
Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (32) ile H.İ.T'yi (21) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Sultanhanı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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