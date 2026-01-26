Aksaray\'da Otomobil Şarampole Düştü

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara kara yolu Ortaköy ilçesi kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Rıza E. (22) idaresindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Zeynep G.E. (21) ve babası Ramazan E. (45) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY