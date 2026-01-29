Aksaray'da Tarlaya Devrilen Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Acar S. (53) idaresindeki 68 ACR 938 plakalı otomobil, Sevinçli köyü girişinde tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
