Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Mete B. idaresindeki 51 AAU 727 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kürşat İhsan T. yönetimindeki 68 DA 686 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?