Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

04.02.2026 00:17
Aksaray'da alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aşık Molla Caddesi'nde seyreden Ziya K'nin (36) idaresindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, Recep T'nin (40) kontrolündeki 68 AFN 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Ziya K'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

