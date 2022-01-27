Aksaray'da üniversite öğrencilerine ulaşım müjdesi - Son Dakika

Aksaray'da final sınavlarına giren üniversite öğrencilerinin ulaşım giderleri valilik tarafından karşılanacak.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Hamza Aydoğdu, iki gün boyunca Aksaray Üniversitesi öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olarak sağlanması kararı aldıklarını söyledi.

Aksaray Minibüsçüler Odası tarafından bugün ve yarın üniversite hattında çalışan halk otobüsü sayısını arttıracağını belirten Aydoğdu, öğrencilerin iki günlük ulaşım bedellerinin valilik tarafından karşılanacağını kaydetti.