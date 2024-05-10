Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan\'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti. Seller, Baghlan ve Badahşan bölgelerinde evlerin, okulların ve ibadethanelerin hasar görmesine neden oldu. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Afganistan'da her yıl aşırı yağışların yol açtığı seller binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor.

10.05.2024 23:13
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Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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