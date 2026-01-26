Aksaray'da Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı.
Mustafa Ö. (37), Aratol Bahçeli Mahallesi Ahmet Davutoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
