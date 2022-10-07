Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 21:28
Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi

Aksaray haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaat, İbrahim Hakkı Konyalı, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Karaman, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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