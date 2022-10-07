Cemaat , İbrahim Hakkı Konyalı , Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Konya , Karaman , Afyonkarahisar ve Aksaray 'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Karaman, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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