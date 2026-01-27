Akşehir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda D-300 kara yolunda durdurulan araçlarda yapılan aramada, 17 tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda C.E, M.T, F.D, B.A, M.C. ve B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.