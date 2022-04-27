Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Akşehir'de 12 bin 376 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda durdurulan araçta gözaltına alınan şüphelilerden Sevim G'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 23 mermi ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada, 12 bin 376 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Onur G. (25), Mert G. (20) ve Sevim G'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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