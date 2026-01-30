Akşehir Gölü Kıyıları İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
Akşehir Gölü Kıyıları İçin Toplantı Düzenlendi


30.01.2026 15:57
Akşehir'de göl kıyı çizgisi sorunları üzerine istişare toplantısı yapıldı, çözüm adımları değerlendirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Akşehir Gölü kıyı çizgisinin görüşüldüğü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Akşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Akşehir Gölü kıyı kenar çizgisinden kaynaklanan ve 10 mahalleyi etkileyen mülkiyet ve kullanım sorunları görüşüldü.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Gölü'nde 1990'lı yıllarda yapılan kıyı kenar çizgisi çalışmalarının ve 2000'lerde 958 kotunun esas alınmasının çok sayıda davaya neden olduğunu, sürecin Danıştay kararları ve yasal düzenlemelerle kısmen çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Hazırlanan yeni kanun teklifiyle kıyı kenar çizgisinin 958 kotundan 956,3 kotuna düşürüldüğünü aktaran Erdem, düzenlemenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yasa çalışmasına eklendiğini söyledi.

Erdem, düzenlemenin gelecek aylarda yasalaşmasını beklediklerini, bölgede yaklaşık 25 yıldır devam eden sorunun büyük ölçüde çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Kaymakam Mustafa Yiğit de Akşehir Gölü'nün son yıllarda tamamen kuruduğunu, kıyı kenar çizgisinin tespiti konusunda geçmişten bu yana çeşitli sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Yiğit, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin mağdur olmaması için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Toplantıya, Tuzlukçu Kaymakamı Harun Okçin, ilgili kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve göl çevresindeki mahallelerin muhtarları katıldı.

Kaynak: AA




