Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Akseki ilçesinde kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Güçlüköy Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çoban küçükbaş hayvanlarını bulamayınca Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.
Jandarma ekipleri hayvanların kaybolduğu arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Hayvanların ayak izlerini takip eden jandarma ekipleri ormanlık arazinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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