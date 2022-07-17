AKSEKİ'DE KAYBOLAN YAŞLI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde geçen salı günü kaybolan Miyase Erdoğan'ın (77) bulunması için 6 gündür devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Akseki'nin Süleymaniye Mahallesi'nde geçen salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiden döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ı bulamadı. Çevreyi arayan ve mahallede gidebileceği yerlere bakan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca muhtara ve komşularına haber verdi. Şeker hastası olduğu belirtilen Miyase Erdoğan için mahalle halkının aramalarından bir sonuç çıkmayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 4 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 jandarma trafik timi, JASAT Timi ve 40 vatandaşın desteğiyle devam ediyor. Çalışmalarda Miyase Erdoğan'a dair bir iz bulunamazken, aramaların devam edeceği belirtildi.