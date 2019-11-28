Son Dakika Haberleri: Akseki'de üstyapı çalışmaları
Son Dakika Güncel Akseki'de üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Akseki'de üstyapı çalışmaları

6 saat önce

Akseki ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Akseki'de üstyapı çalışmaları, System.String[]

Akseki ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilk etapta cadde ve sokaklara 750 ton sıcak asfalt, 150 ton sathi asfalt döktü.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

"Konforlu yollar için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz." diyen Özkan, "İlçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Bunlardan bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Aynı zamanda kilit parke taşı çalışmaları ilçe merkezinde ve mahallelerimizde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:47:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akseki'de üstyapı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]