Aktaş: "Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele etmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktaş: 'Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele etmeliyiz' - Son Dakika

Aktaş: "Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele etmeliyiz"

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gençleri uyuşturucu belasından uzak tutmak için sadece emniyet değil toplumun tüm kesimlerinin topyekün bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Aktaş:

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gençleri uyuşturucu belasından uzak tutmak için sadece emniyet değil toplumun tüm kesimlerinin topyekün bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.


Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; Başkan Cafer Esendemir, Mali Sekreter Mutlu Mete, Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Uri, Sefa Saygıdeğer ve Hüseyin Arat yeraldı.


Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana'da suç oranları ile ilgili oldukça düşüş yaşandığını, yapılan şok uygulamalardan vatandaşların memnun olduğunu, Adanalıların huzuru ve güvenliği için mesai gözetmeksizin 24 saat çalıştıklarını ifade etti.


Uyuşturucu ile ilgili mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Aktaş, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını, bunun yanı sıra okullarda yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğrencilere eğitimler verildiğini söyledi.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gençleri uyuşturucu belasından uzak tutmak için sadece emniyet değil toplumun tüm kesimlerinin topyekün bir şekilde mücadele etmesi gerektiğine işaret etti. Başta asayiş olmak üzere terörle ve uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen, bu yöndeki çalışmalara uygulamalara bizzat katılan Aktaş; vatandaşlardan bu yönde olumlu dönüş aldıklarını ve şok uygulamaların devam edeceğini belirtti.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Cafer Esendemir de daha önce Arif Nihat Asya Parkı'nda güvenlik sorunu yaşandığını, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet güçleri sayesinde, ÇGC'nin Kültür ve Sosyal Tesislerinin bulunduğu parkın güvenliğinin sağlandığını, bu yöndeki çabalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADANA

Zafer Aktaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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