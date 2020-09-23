Akülü aracıyla, sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyor - Son Dakika

Akülü aracıyla, sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyor

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan Serebral Palsi (SP) hastası Uğur Avcı (21), akülü engelli aracı ile her gün onlarca sokak hayvanını doyurmak için sokak sokak dolaşıyor.

Akülü aracıyla, sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyor, System.String[]

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan Serebral Palsi (SP) hastası Uğur Avcı (21), akülü engelli aracı ile her gün onlarca sokak hayvanını doyurmak için sokak sokak dolaşıyor. Hayvanlar için sosyal medya hesabından bağış kampanyası da başlatan Avcı, sokaklardaki kedi ve köpeklere mama bırakıyor.

Ahlat ilçesinde yaşayan hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Uğur Avcı, ailesinden gelen hayvanseverliği yaşadığı ilçede sürdürüyor. İlk başlarda bahçesinde hayvan beslemeye başlayan Avcı, daha sonra yaşadığı mahalle ve sokak aralarındaki tüm hayvanlara ulaşıp, onları beslemeye başladı. Tekerlekli sandalyesiyle sokakları dolaşıp hayvanları beslediğini ve onları çok sevdiğini belirten Avcı, "Önce kapının önündekileri beslemeye başladım. Sonra çoğalmaya başladılar. Sonrasında bahçe, sokak araları, mahalle ve en sonunda da bütün ilçeye ulaşmaya çalıştım. Hayvanları seviyorum. Hayvanlar sizin yaptığınız hiçbir şeyden karşılık beklemiyorlar. Tek istedikleri şey sevgi. Ben bir yerden sonra hayvanlara mama verdiğimde mama için değil kendilerini sevdirmek için geldiklerini gözlemledim. O gözlerindeki bakışları aslında o uğraşın bütün karşılığını veriyor. Akülü aracımla her yere gidemiyorum, zorlanıyorum. Ben gidemesem de bir yerlere mama ulaştırmaya çalışıyorum. Bölgede beni bilenler her durumda haber veriyorlar. Belediye de her konuda destek veriyor bu konuda çok teşekkür ediyorum" dedi.

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK HAYVANLARI BESLİYORSokaklardaki kedi ve köpekleri beslemek için her gün düzenli olarak dışarı çıktığını belirten Avcı, hayvanları beslemek için bir gün bile dışarı çıkmadığı zaman kendisini kötü hissettiğini söyledi. Avcı, "Akülü aracımın belli bir sınırı var. Akülü aracım daha dayanıklı olsa gün içinde bütün ilçedeki sokakları gezebilirim. Ben bir engelli olarak bu kadar uğraşabiliyorsam imkan sahibi olup da bunu kullanmayanlara kızıyorum. Ben sadece teşvik ediyorum" dedi.'MAMA TOPLAYIP DAĞITIYORUM'Hayvanları besleyebilmek için sosyal medya hesabından kampanya başlattığını da belirten Avcı, "Bana gelen destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorum. Sosyal medya hesabımda mümkün olduğunca hayvanlara için değil, ihtiyaç sahibi insanlara da destek vermek için kampanya düzenliyorum. Erzak, kıyafet yardımları da yapıyorum. Benim kurduğum sosyal medya hesabımda mama toplamak için bağış toplama sitelerini kullanıyoruz. Ve bunlar zamanla birike birike yeterli seviyeye ulaştığında mama alıyoruz. Bende bunu kedi ve köpeklere dağıtıyorum. Bende aslında çocukluğumdan beri aileden gelen bir hayvan sevgisi vardı. İlk başlarda hayvanlardan korkmama rağmen besleye besleye onlara alıştım" diye konuştu.'HASTALIĞINA İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Uğur'un annesi Selma Avcı ise, Uğur'un, Gölcük depreminden 10 gün sonra dünyaya geldiğini, bu nedenle bir süre çadırlarda yaşadıklarını, daha sonra da Ahlat İlçesi'ne gelerek burada yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Selma Avcı, "Uğur doğduğu günden beri sağlık sorunları ile uğraştık. Ancak enerjisi ve hayata bağlılığı ile bütün zorlukların üstesinden geldi. Hayvanları beslemenin onun hastalığına da iyi geldiğini düşünüyoruz. Birçok şeyden fedakarlık yaparak ve sokak sokak dolaşarak hayvanları beslemesi bizleri de onurlandırıyor" dedi.


Sosyal Medya, Engelli, Ahlat, Mama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akülü aracıyla, sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyor - Son Dakika

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