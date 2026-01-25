Akyaka\'da Güneşli Pazar Yoğunluğu

Muğla'nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka'da vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kafelerde vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Muğla'da adeta bahar havası yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA