Akyaka'da Güneşli Pazar Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Akyaka'da Güneşli Pazar Yoğunluğu

Akyaka\'da Güneşli Pazar Yoğunluğu
25.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde, güneşli havada vatandaşlar sahile akın etti, yoğunluk oluştu.

Muğla'nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka'da vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kafelerde vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Muğla'da adeta bahar havası yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güneşli, Akyaka, Yerel, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyaka'da Güneşli Pazar Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Akyaka'da Güneşli Pazar Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.