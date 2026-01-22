Alaca'da otomobil devrildi, 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Osman K. idaresindeki 19 AS 863 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Alaca Sancı köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Leyla, Nisanur ve Yusuf K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat'ın Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
