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Aladağ'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika

Aladağ'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

21.02.2022 14:44
Aladağ'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Aladağ ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinden oluşan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Aladağ ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinden oluşan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 15 proje lisenin kütüphane salonunda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, 15 projenin bulunduğu sergiyi gezerek bilgi aldı.

Projelerin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden Yılancıoğlu, okul yöneticilerine sergideki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Bilim Fuarı, Sinanpaşa, Hisarcık, Aladağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aladağ'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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