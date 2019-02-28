Son Dakika Haberleri: Alaeddin Kaya'nın Yakınlarının Mal Varlığına El Konuldu

Alaeddin Kaya'nın Yakınlarının Mal Varlığına El Konuldu

1 saat önce

Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve Zübeyir Kaya ile gelini Fatma Betül Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davada...

Alaeddin Kaya'nın Yakınlarının Mal Varlığına El Konuldu, System.String[]
Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve Zübeyir Kaya ile gelini Fatma Betül Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ömer Bulut ve Abdulmecit Koyunsağan ile avukatları katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen tutuklu sanıklar Bulut ve Koyunsağan, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanıklar Bulut ve Koyunsağan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme, firari sanıklar Zeynep Kaya, Zübeyir Kaya, Ayşegül Baldemir, Fatma Betül Kaya, Emin Erener ve Cüneyt Kaya hakkındaki kamu davasını ayırdı.

Mahkeme ayrıca, Kaya'nın aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 6 firari sanığın mal varlığına el konulmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 Kaynak: AA

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