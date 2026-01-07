Alağaç Göleti Projesi İhalesi 19 Ocak'ta

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde tarımsal üretimi güçlendirecek Alağaç Göleti Sulaması Projesi için ihalenin 19 Ocak'te yapılacağını bildirdi.

Baybatur, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 410 hektar tarım arazisinin modern sulama altyapısına kavuşturulacağını belirtti.

Yatırımla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve emeği geçenlere teşekkür eden Murat Baybatur, çalışmanın tamamlanmasıyla Demirci'de tarımsal verimliliğin ve üretim kapasitesinin artacağını ifade etti.