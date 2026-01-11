Alanya\'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü.

Dolunun da yağdığı kentte, park ve bahçeler ile sokaklar beyaza büründü.

Turistik ilçenin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Alanya Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.