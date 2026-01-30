Alanya\'da Umumi Tuvalet Tahrip Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde umumi tuvalet, gece kimliğii belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, herkesin kullanımına açık olan tuvaletin camları ve seramikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Yaşanan olaya tepki gösteren Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gece saat 03.00-03.30 civarında 2-3 kişi Tosmur tarafında bulunan tuvalette ne varsa kırmışlar. Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız" dedi.

Olayla ilgili yetkililere bilgi verilirken, faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA