Alanya İncekum'da denizde dev hortum oluştu, kıyıdakiler o anları kaydetti

Alanya İncekum'da denizde dev hortum oluştu, kıyıdakiler o anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde sabah saatlerinde halk plajının karşısındaki denizde büyük bir hortum meydana geldi. Kıyıdan açıkça görülen doğa olayını fark eden vatandaşlar ile turistler telefonlarına sarılarak görüntü aldı. Deniz üzerinde bir süre ilerleyen hortum, kıyıya ulaşamadan dağılıp kayboldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, vatandaşlar ve turistlerin ilgisini çekti. Kıyıdan da net şekilde görülen hortumu fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.
HALK PLAJININ KARŞISINDA OLUŞTU
Olay, Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan halk plajı karşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıda bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından fark edildi. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, çevrede meraklı bakışlara neden oldu.
KARAYA ULAŞMADAN KAYBOLDU
Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bazı turistler de yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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