Spor

Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup

31.01.2026 16:50
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında Eyüpspor'a 3-1 yenildi. Maçta goller Güven Yalçın, Taha Ülvan, Raux Yao ve Ampem'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Talha Ülvan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

80. dakikada Mounie'nin pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde çaprazdan Legowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Raux Yao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Ampem'in, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'un sağından ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Fatih Aksoy dk. 80) Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 65), Hwang (Meschack dk. 80), Güven Yalçın (Mounie dk. 72)

Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Legowski dk. 66), Taşkın İlter (Raux Yao dk. 84), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Ampem dk. 75), Pintor (Radu dk. 84) Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Berhan KutlayŞatlı, Arda Yavuz, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor), Taha Ülvan (dk. 49), Raux Yao (dk. 86), Ampem (dk. 90+4) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Duarte, Aliti (Alanyaspor), Metehan Altunbaş (Eyüpspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Güven Yalçın, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

