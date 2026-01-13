Alanyaspor - Karagümrük Mücadelesi 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor - Karagümrük Mücadelesi 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı

Alanyaspor - Karagümrük Mücadelesi 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı
13.01.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Alanyaspor, Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Pereira, oyuncularını eleştirdi.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic mücadeleyi değerlendirdi.

Kolay olabilecek bir maçı kendilerinin zorlaştırdığını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün gerçekten üzgünüm çünkü 3 puan almak için elimizde bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Aslında maç için hazırlandığımız her şeyi maçın içinde gerçekleştirdik. Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler var; top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor. Yani kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık. Herkes bizi biliyor, kolay gol yiyen bir takım değiliz ama bugün 2 gol yedik. Bir oyuncu hata yapabilir, yüklenmeye gerek yok. Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı. Maç öğlen olabilir, akşam olabilir, stadyumda seyirci olmayabilir; bunların hiçbiri fark etmez. Biz profesyoneliz ve işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Hep konuşuyoruz; ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmamız gerekiyor diyoruz ama konuşması kolay. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm, benim için kötü bir gün oldu" diye konuştu.

'BUGÜN OYUNCULARIMIZIN YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Oyuncularının bugün yüzde yüzünü verdiğini düşünmediğini dile getiren Pereira, "Bugün oyuncularımızın yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan şey de bu. Biz burada sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kupaya, taraftarlara, kulübe daha çok saygı göstermemiz gerekiyor. Buna rağmen şunu da söylemeliyim; daha çok pozisyona giren takım bizdik. Bizim sorunumuz doğru duyguyu, doğru mantaliteyi sahaya yansıtamamaktı. Ciddi bir şanstı, 6 puan yapabilirdik ama şu anda 4 puanımız var. Ben hırslı bir adamım ve bunu oyunculara da geçirmeye çalışıyorum. Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve daha iyisini yapmak gerekiyor. Çok üzgünüm, muhtemelen bugün uyuyamayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

STANOJEVIC: BERABERLİK HAK EDİLMİŞ BİR SONUÇ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise "İyi bir maçtı. Çok şans yakaladık. Hatta belki bir, iki gol fazla atabilirdik ama olmadı. Alanyaspor da pozisyonlar buldu. Bence beraberlik hak edilmiş bir sonuç" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Joao Pereira, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor - Karagümrük Mücadelesi 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:44:53. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor - Karagümrük Mücadelesi 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.