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Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü - Son Dakika

Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü

23.12.2021 14:57

Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü Karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyorlar Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar itfaiye ekiplerinin denizden aldıkları tuzlu su ile açılıyor.

Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü

Karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar itfaiye ekiplerinin denizden aldıkları tuzlu su ile açılıyor. Alaplı Belediye Başkanı Tekin,' Deniz suyu kullanarak buzlanmanın hızlı çözülmesini sağlamak için uzun yıllar bu yöntemi kullanıyoruz' dedi.

Alaplı Belediyesi, hafta içi etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu ile önlemeye çalışıyor. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yolların kardan temizlenmesi için tuz dökmek yerine denizden çektikleri suyu itfaiye araçlarıyla ana cadde ve sokaklarda oluşan buzlanmayı deniz suyu dökerek önlemeye çalıştı. Tekin, 7 yıldır Deniz Suyu kullanarak karlı kaplı yolları açtıklarını, deniz suyu kullanarak yollardaki buzların hızlı çözülmesini sağladıklarını ve böylece tuz kullanım oranının düştüğünü belirtti.

İş makinelerini yükünü de azalttıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçemizde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı öncesi itfaiye araçlarımızı deniz suyu ile doldurarak ani kar yağışlarında hemen yolları kardan temizliyoruz. Burada deniz kenarında olduğumuz için özellikle deniz suyundan faydalanıyoruz. Çok önemli çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için yollarımızı deniz suyu ile açıyoruz. Çok hızlı çözülme oluşuyor. Bu bize çok katkı sağladı. Deniz kıyısında bulunan il ve ilçelerin belediye başkanları da bu metodu kullanabilirler ve çok faydalı olduğunu göreceklerdir. Hiçbir problem yaşamıyoruz" diye konuştu.

Tekin, deniz suyu kullanmalarının belediyeye ek bir maliyet getirmediğini sözlerine ekledi.

Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü
Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü
Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü
Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü

İtfaiye, Alaplı, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaplı'da buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü - Son Dakika


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