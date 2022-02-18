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Alaplı'da su tüketim bedeline KDV indirimi yapıldı - Son Dakika

Alaplı'da su tüketim bedeline KDV indirimi yapıldı

18.02.2022 16:29
Alaplı'da su tüketim bedeline KDV indirimi yapıldı

Alaplı Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Alaplı Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı açıklamada, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını belirtti.

Belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını aktaran Tekin, "Kovid-19 salgınının en ağır olduğu süreçte, ilçemizde su satış tarifelerinde 4 ay boyunca yüzde 20 oranında indirim uygulamış ve 2021 yılında da yaşam kaynağımız olan suya zam yapmayarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermiştik. Bundan sonraki süreçte de belediyemize düşen her türlü fedakarlığı yerine getireceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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Nuri Tekin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'da su tüketim bedeline KDV indirimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da su tüketim bedeline KDV indirimi yapıldı - Son Dakika
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