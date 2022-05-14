Alarko Carrıer İlk Çeyrekte Cirosunu Yüzde 112 Artırdı - Son Dakika

İklimlendirme sektöründe 68 yıldır faaliyet gösteren Alarko Carrier, 2022 ilk çeyrek sonuçlarına göre net karını 87 milyon liranın üzerine taşıdı. Böylece 2021 yılının tüm karını ilk üç ayda gerçekleştirmiş oldu.

Alarko Carrier, 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin ilk çeyrekte cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artışla 470 milyon liranın üzerine çıktı. Net karını 87 milyon liranın üzerine taşıyan Alarko Carrier'ın toplam özkaynakları ise 584 milyon 450 bin lira oldu.

Geçen senenin yıllık karını, 2022'de ilk 3 ayda geçtiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, şirket faaliyeti hakkında bilgi verdi. Akan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlam mali yapımız ve doğru aldığımız finansal aksiyonlar sonucunda 2021 yılını yüzde 60 ciro artışı ile tamamladık. 2022 yılında da bu performansımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge, İhracat ve dijitalleşme bu dönemde odaklandığımız üç ana alan oldu. İklimlendirme sektörünün öncü şirketi olarak verimli bir çalışma planı ve fabrikamızdaki teknoloji ağırlıklı ürün bazlı yatırımlarımız sayesinde hem üretim hem de satış rakamlarımızı önemli ölçüde arttırdık. Diğer yandan dünyadaki üretim sürecindeki trendleri de yakından takip ediyoruz. Tasarımdan üretime ve satış sonrasına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak görüyor, iş süreçlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş MRP, ERP ve CRM yazılımlarının son halkası olan PLM (Product Lifecycle Management) yazılımıyla, tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca ürünün takip edildiği bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin tüm yaşamı boyunca izlenebilirliğini sağlayabiliyoruz."