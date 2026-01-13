Alashankou Limanı'nda Yük Treni Rekoru - Son Dakika
Alashankou Limanı'nda Yük Treni Rekoru

13.01.2026 15:56
2025'te Alashankou Limanı'nda yük treni sayısı rekor düzeye ulaştı, tedarik zinciri güçlendi.

URUMQİ, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin önde gelen demiryolu limanlarından biri olan ve Alataw Geçidi diye de bilinen Alashankou Limanı'nda 2025 yılında hizmet gören Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni sayısı rekor sayıya ulaştı. Bu rekor, küresel tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulmasında limanın oynadığı rolün arttığını ortaya koydu.

Yerel gümrük yetkililerine göre geçen yıl limandan geçen toplam yük treni sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 8.165'e yükseldi.

Gümrük görevlisi Sofiya Umarjan, akıllı denetim sistemleri ve görüntü tanıma teknolojisinin daha yaygın şekilde uygulanması gibi önlemler sayesinde trenlerin limana gelir gelmez denetlenip gümrük işlemlerinin hızla tamamlanmasını sağladığını söyledi.

Umarjan, "Bu önlemlerle limandaki bekleme süreleri önemli ölçüde azaltıldı" dedi. 2025 yılında günde en fazla 30 yük trenine hizmet veren Alashankou Limanı'nda genel gümrükleme süresi önceki yıla göre yüzde 18,4 azaldı.

An itibarıyla limandan geçen 128 yük treni rotası Çin'i aralarında Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu 21 ülkeye bağlıyor. Gümrük verilerine göre, bu trenlerle otomobil parçaları ve elektronik ürünlerden günlük tüketim mallarına kadar birçok ürün taşınıyor.

Çin-Kazakistan sınırında yer alan Alashankou Limanı, Çin'i Orta Asya ve Avrupa'ya bağlayan kilit önemdeki bir ulaşım koridoru olarak hizmet veriyor. 2011'de başlatılan Çin-Avrupa yük treni hizmetiyle Çin'in kuzeybatı sınır bölgesi, ülkenin dışa açılım çabalarında öncü rol oynamaya başladı.

Kaynak: Xinhua

