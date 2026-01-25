Alaska'da Petrol Platformu Devrildi

ABD'nin Alaska eyaletinin North Slope bölgesinde petrol sondaj platformu, başka bir alana taşınırken devrildi.

Yerel basındaki haberlere göre, North Slope'taki "Doyon 26" platformu, 23 Ocak'ta başka bir alana taşınıyordu.

Platformu işleten ConocoPhillips firmasından yetkililer, taşındığı sırada yerel saatle 16.45 sularında devrilen platformun, düşüşün etkisiyle alev aldığını belirtti.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ifade ederken platformun devrilme sebebine ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

Alaska Valisi Mike Dunleavy, "Küçük bir yangın çıkmıştı ancak bu çevreye, petrol altyapısına ve tesislerine minimum zarar verdi." ifadesini kullandı.

Dunleavy, platformun onarılması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, buzlu ve karlı zemine devrilirken platformun ışıklarının söndüğü görülüyor.

Doyon Drilling adlı firmanın dizel ve doğal gaz ile çalışan bu platformu, Kuzey Slope'ta herhangi bir geliştirilmiş sondaj sahasında çalışma kapasitesine sahip bulunuyor.

