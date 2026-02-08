Albayrak'tan Güneş'e Destek Ziyareti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile esnafı ziyaret etti.

Albayrak, burada halkın değerlerine saldıran üstenci zihniyete karşı Başkan Güneş ile birlik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, çirkin saldırının aslında milletin değerlerine yapıldığını bildirdi.

Zeynep Güneş'e destek olmak ve yanında olduklarını bir kez daha ifade etmek adına Mihalgazi ilçesine geldiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Anadolu kültürünün simgesi olan şalvar ve geleneksel kıyafetlerimizi 'cahillik' olarak nitelendiren yaklaşımı bir kez daha kınıyorum. Mihalgazi'de 3 dönemdir hemşehrilerimizin oylarıyla rakiplerine fark atarak seçilen bir başkana kılık-kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin iradesine hakarettir. Bu tarz kenef ağızlı tipler bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek. Böyle had bilmezlere millet olarak en sert tepkiyi vermeliyiz ki bir daha asla bu tarz ifadelere yeltenemesinler."