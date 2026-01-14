ALDAŞ Operasyonunda 14 Gözaltı - Son Dakika
ALDAŞ Operasyonunda 14 Gözaltı

14.01.2026 10:17
ALDAŞ AŞ üzerinden 399 milyon lira kamu zararı iddialarıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve" haksız mal edinme" iddialarıyla operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve birinin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

