Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de! - Son Dakika
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Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de!

09.09.2022 09:44

Yeni dizi #Aldatmak yakında #atv 'de başlıyor!

Yeni dizi # Aldatmak yakında #atv 'de başlıyor!

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Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

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Gül Masalı 12. Bölüm Fragmanı | 'Ben artık hayatında yokum!' @atv Gül Masalı 12. Bölüm Fragmanı | 'Ben artık hayatında yokum!' @atv Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor! Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor!
Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de! - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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SON DAKİKA: Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de! - Son Dakika
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