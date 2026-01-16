Aldemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aldemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Aldemir, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy verdi.

Aldemir, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük hayat" kategorisinde ise tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerinden yana kullandı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların çok güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları oylarken zorlandığını belirten Aldemir, "Filistin'de yaşanan bu süreç, katliam ve zulüm hepimizin yüreğini dağlıyor. Hepimizin kalbi Gazze için atıyor. Hakkın, hukukun, vicdanın yerler altına alındığı bir dünya düzeniyle karşı karşıyız. Böyle çalışma yaptığınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Oradaki kareleri, masum Filistinli çocukları gördükçe yüreğimiz burkuluyor. Onların yanındayız, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu bir dava. Onlar bizim kardeşlerimiz." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.