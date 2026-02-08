Alekseyev'e Suikast Girişimi: 2 Şüpheli Gözaltında

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimi kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e iki gün önce yapılan suikast girişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Suikast girişimine karışan şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bunların Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Suç ortakları 1959 doğumlu Vasin, Moskova'da gözaltına alındı, 1971 doğumlu Serebritskaya Ukrayna'ya kaçtı. Suçu işleyen 1969 doğumlu Korba ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle Dubai'de gözaltına alınarak Rusya'ya teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Korba'nın, Ukrayna tarafının talimatı üzerine Aralık 2025'te Rusya'ya geldiği ifade edilen açıklamada, suikasti organize edilenlerin ise arandığı aktarıldı.

Putin, Al Nahyan ile telefon görüşmesi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada ise dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Putin, BAE'nin Tümgeneral Alekseyev'e yönelik düzenlenen terör saldırısı şüphelisinin yakalanması sürecindeki yardımından dolayı Al Nahyan'a teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in 6 Şubat'ta başkent Moskova'da suikasta uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Dün, Alekseyev'in bilincinin ameliyat sonrası yerine geldiği belirtilmişti.