ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak - Son Dakika

ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için 16 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020- ALES/1) 294 bin 101 adayın...

ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için 16 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020- ALES/1) 294 bin 101 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020- ALES/1) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınava başvurularının 13-23 Mart'ta alındığını anımsatan Aygün, "Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylarımızın eğitim kariyerlerine devam etmek için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak ALES/1'e toplam 294 bin 101 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

100 sorudan oluşan ALES/1'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti.

Aygün, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava yerlerinde hazır bulunmaları gereken adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin, çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.

Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak - Son Dakika
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