Aleyna Tilki'nin Test Sonucu Pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı. - İSTANBUL