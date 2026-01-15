Ali Eraslan, Yılın Kareleri Oylamasında

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi ABB FOMGET'in teknik direktörü Ali Eraslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ali Eraslan, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eraslan, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesini seçen Eraslan, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli fotoğrafını seçen 38 yaşındaki teknik adam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" adlı karelerini tercih etti.

Ali Eraslan, fotoğraflarda çok büyük emeğin olduğunu belirterek "Hepsi birbirinden güzel, kaliteli fotoğraflar. Doğrusu tercih etmekte zorlandım. Tüm foto muhabiri arkadaşların emeğine sağlık. Yarışta spor kategorisinin eklenmesi beni ayrıca beni mutlu etti. Bizlerinde yanında olan ve haberleriyle Türk sporuna katkı sağlayan Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.