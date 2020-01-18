Ali Tandoğan: "Skor, yaptıklarımızın önüne geçti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Tandoğan: 'Skor, yaptıklarımızın önüne geçti' - Son Dakika Spor

Ali Tandoğan: "Skor, yaptıklarımızın önüne geçti"

6 saat önce

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını söyleyerek, oyunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Ali Tandoğan:

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını söyleyerek, oyunu skora yansıtamadıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 18. haftasında Altay, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip Ümraniyespor'un girdiği pozisyon olmadığını aktaran Ali Tandoğan, "Son dakikada gol yemek insanı üzüyor. Rakibin pozisyon olarak duran toplar dışında girdiği bir pozisyon yok. Defans arkasına attığımız toplarla hızlı hücumlarla gol istedik. Zaman zaman bunu gerçekleştirdik. Girdiğimiz bir iki pozisyon var ama atamadık. Skor çok önemli ve yaptıklarınızın önüne geçiyor. İyi yoldayız. Daha iyi olacağız. Çok şey başaracağız ama skor her şeyin önün geçiyor. Tedbirler alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinan Gümüş, Antalyaspor ile anlaştı
Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Tandoğan: "Skor, yaptıklarımızın önüne geçti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]